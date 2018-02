In beeld: Terugblik WK Jonge Dressuurpaarden 1999 & 2001

Het Wereldkampioenschap voor Jonge Dressuurpaarden is inmiddels op meerdere locaties georganiseerd. In 1999 vond het plaats op CHampion Arnhem en won de bekende dekhengst Sandro Hit goud bij de zesjarigen. Twee jaar later reisden de beste jonge dressuurpaarden af naar het Duitse Verden, waar Hans Peter Minderhoud voor het eerst goud kreeg omgehangen. Bekijk hier de fotoserie van Arnd Bronkhorst: