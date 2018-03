Beezie Madden oppermachtig met Breitling LS in 4* GP Wellington

Beezie Madden sloot de achtste week van het Winter Equestrian Festival in Wellington af met een klinkende overwinning in de Grand Prix. Met de KWPN goedgekeurde Breitling LS (v. Quintero) was de Amerikaanse niet te kloppen in de barrage van de 4*-wedstrijd. Ze bleef Richie Moloney met Carrabis Z (v. Canabis Z) en Adrienne Sternlicht op Cristalline (v. Cristallo I) drie seconden voor.