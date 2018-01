Van Silfhout schreef Expression bij in de gecombineerde Zware Tour-rubriek (Intermédiaire II, GP U-25 en Grand Prix) op de Subtopwedstrijd in Bunschoten-Spakenburg. De nu negenjarige Expression, door eigenaar Van Norel zelf gefokt uit een Vincent-merrie, liep hier zijn allereerste Intermédiaire II-proef, die werd beloond met de winnende score van 75,29%.

Tevreden ruiter

Van Silfhout was zelf erg tevreden over het optreden van de bruine hengst. “Vorige week heb ik de Intermediaire II in Ermelo nog doorgereden onder toeziend oog van Rien van der Schaft. Dat ging zo fijn dat ik daarom besloten heb hem vandaag te starten”, vertelt de ruiter. “Hij liep de proef gemakkelijk door, maar is er nog iets groen en onwennig in. De passage ging erg goed en de piaffes ook. In de tweede kregen we een klein hakkeltje, maar hij bleef toch mooi doorgaan.”

Nog geen planning

Wanneer het Grand Prix-debuut gemaakt wordt, staat volgens Van Silfhout nog helemaal open. “Misschien dat ik eerst nog een keer een oefenwedstrijd in bijzijn van Rien in Ermelo rijd. We hebben geen haast en Expression hoeft niet veel proeven te lopen om ervaring op te doen, maar hij moet natuurlijk wel goed de Grand Prix doorlopen voordat ik die start”, aldus Van Silfhout.

Hoogste GP-score voor vader Van Silfhout

De hoogste Grand Prix-score in Bunschoten-Spakenburg was voor Diederiks vader Alex van Silfhout. Hij stuurde Zep (v. OO Seven) naar 70,60%. In de gecombineerde Lichte Tour/young rider-rubriek was de winst voor Esmee Donkers met Chiara (v. Sir Donnerhall). Dit duo kwam uit op 71,18%.

Marian Dorresteijn wint twee keer ZZ-Zwaar

KWPN-hengstenkeuringscommissielid Marian Dorresteijn won beide ZZ-Zwaar proeven. Ze deed dat op de rug van de zelfgefokte Enjolien (v. Jazz) met respectievelijk 66,36% en 65,86%.

Klik hier voor alle uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl