In België succesvolle KWPN’er Fun Again naar Christina Liebherr

Guy Janssens kocht Fun Again als jaarling bij fokker G.A. Folkerts uit Ter Aard en leidde hem zelf op. De Indoctro-zoon komt uit een bewezen sportstam. Hij is de volle broer van het 1,60m-paard Zamillus Again en halfbroer van Uitteraard (v. Numero Uno), die ook op 1,60m-niveau uitkomt. Moeder Natosca is een halfzusje van Carrera die onder Jean-Claude van Geenberghe de GP van Aken wist te winnen.

Onder Guy Janssens liep de achtjarige hengst heel wat prijzen bij elkaar. Ook internationaal was Fun Again succesvol en won menige Youngster rubriek. De zijn laatste internationale optreden onder Janssens in december in Lier werd het paar tweede in een 2* 1,35m-proef. De hengst zet zijn carrière voort onder de Zwitserse amazone Christina Liebherr.

Bron Galop.be