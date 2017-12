Belgisch indoorkampioenschap voor Pieter Devos

Pieter Devos, die in september zijn titel van Belgisch kampioen niet kon verlengen, nam gisteravond wraak op Jumping Mechelen in de Nekkerhal. De ruiter uit Bekkevoort stuurde Julyssi van Orti (v. Cicero Z) als snelste van de enige twee foutlozen in de barrage over de meet. Jan Motmans was de tweede nuller en pakte het zilver met I Cantou du Fonds Des Flots (v. Cantuto). Het brons was voor Jerome Guery.