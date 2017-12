Belgische mededingingsrechter tikt FEI en GCT op de vingers

De zaak werd niet aangespannen door de IJRC, de club van springruiters die zich in woord sterk had verzet tegen de uitzondering die de FEI voor de hoog gedoteerde competitie van Jan Tops had gemaakt. Ook de Europese ruitersportfederaties (EEF) hadden protest aangetekend, maar deden uiteindelijk niets. De actie kwam van een springamazone en een handelsstal die vooralsnog onbekend willen blijven.

FEI versus GCL

Eerder was het diezelfde Belgische mededingingsrechter die ten voordele van de Global Tour sprak, toen de FEI de GCL-wedstrijden van Jan Tops niet erkende en officials verbood om actief te zijn op wedstrijden van de League. Toen ging het om de alleenheerschappij van de FEI, die naar eigen keuze meende wedstrijden te kunnen erkennen of niet-erkennen.

Benadeeld

Dit keer was de deelname aan de Global Champions Tour zelf in het geding. De amazone en de handelsstal stelden dat zij op wedstrijden van de Global Tour anders werden behandeld dan op andere 5*-wedstrijden en dat zij werden benadeeld ten opzichte van ruiters met een sponsor die zich de deelnamepremie van twee miljoen euro per jaar kan veroorloven.

Belangrijk vonnis

Het is een belangrijk vonnis, omdat nu een halt wordt toegeroepen aan een systeem dat sportieve voordelen geeft aan rijke ruiters en deelnemers met een hele grote sponsor.

Het vonnis luidt:

‘De verzoekers (de amazone en de handelsstal, red.) zijn van oordeel dat het MoU door het percentage van de uitnodigingen voor GCT competities dat uitsluitend op basis van hun ranking moet worden verstuurd, te verlagen van 60% naar 30%, de ruiters onrechtmatig benadeelt die geen lid zijn van een betalend team van de GCL. Het Mededingingscollege is prima facie van oordeel dat het niet onredelijk is om te denken dat deze vermindering een inbreuk kan zijn op de mededingingsregels.

Deze beslissing betreft alleen het nemen van voorlopige maatregelen en loopt niet vooruit op de beslissing die later na het afronden van het onderzoek ten gronde genomen kan worden over een eventuele inbreuk.’

Bron: Paardenkrant-Horses.nl