Bettina Hoy: ‘Passende snelheid, correcte lijn en balans’

Geen heggen of tafels in de baan bij het KNHS Trainersseminar eventing. Wel heel veel balken en lage hindernissen op tal van verschillende lijnen. “De winter is een hele goede periode om de technische lijnen de tegenwoordig steeds meer gevraagd worden in de cross te oefen,” geeft Hoy als toelichting. “Vijf hindernisjes in een rijbaan biedt al genoeg mogelijkheden om mee te spelen met lijnen. Als ruiter ben je verantwoordelijk voor zo goed en veilig mogelijk door de cross te rijden. De drie belangrijkste dingen daarbij zijn: het rijden met een passende snelheid, het rijden van de correcte lijn en het bewaren van de balans, van zowel ruiter als paard.” Thema’s die ook steeds weer terug kwamen tijdens het werk met de verschillende combinaties.

Beugellengte

In het eerste groepje kwamen de negen- en elfjarige ponyamazones Jantien en Leida Naber in de baan. Al snel kregen beide dames het advies om hun beugels korter te maken. “Voor een goede balans is de lengte van de beugels essentieel. Met te lange beugels is het moeilijker om het onderbeen stil en aan het paard te houden.”

Kijken

Voor het rijden van de correcte lijn naar een hindernis is het natuurlijk essentieel om te kijken waar je heen gaat. Een onderwerp dat veelvuldig bij de verschillende ruiters aan de orde kwam. “Kijk waar je heen gaat, dan voelt je paard ook waar je heen wilt.”

Hindernissen op grote volte

Voor veel ruiters die meereden deze dag bleek dit nog niet vanzelfsprekend waardoor het ook mooi geïllustreerd kon worden. Bij verschillende combinaties was echt duidelijk het verschil te zien in de manier waarop ze lijnen doorreden. Werd er teveel naar beneden gekeken, dan bleek dezelfde wending veel moeilijker dan op het moment dat er goed gekeken werd in de richting waarheen de ruiters wilden. Vooral in de oefening met vier lage hindernissen op een grote volte illustreerde dit mooi.

Meetellen galopsprongen voor ritme

Bij twee relatief onervaren combinaties was ook het hardop tellen tussen verschillende lage hindernissen als hulp bij het onderhouden van het ritme een mooie illustratie. Bettina Hoy, “Door je galopsprongen mee te tellen, zul je makkelijker het ritme behouden en zal je merken dat je ook de afstanden naar de sprong beter krijgt. Door het ritme van het paard aan te houden met het tellen, krijg je minder balans verstoring waardoor het aanrijden makkelijker wordt. Ik pas dat zelf ook nog wel toe na een winter met alleen springtraining. In mijn eerste crossen tel ik altijd vanuit de startbox mijn galopsprongen mee om het goede ritme te vinden. Na een winter ben je toch geneigd om overal een galopsprong meer te rijden en dat wil je eigenlijk niet in de cross. Mee tellen helpt het ritme sneller op te pakken.”

Gelijkmatig basisritme

“Een goed gelijkmatig ritme maakt het aanrijden naar de hindernissen makkelijker, maar helpt het paard ook enorm om een cross goed vol te houden. Niets is zo vermoeiend voor een paard als dat er de hele tijd aan hem getrokken wordt of dat hij steeds weer opnieuw in een ander tempo en ritme gereden wordt. Een basisritme is veel makkelijker vol te houden, dan steeds schakelen. Uiteraard moet er bij hindernissen en bochten die daarom vragen wel geschakeld worden, maar ook dan is het behouden van ritme en balans essentieel om het zo min mogelijk kracht te laten kosten.”

Tips Bettina Hoy:

Rijd met gesloten handen/vingers. Open vingers brengt een groot risico net zich mee dat je bij een balansverstoring onzacht met het paard in aanraking komt waarbij vingers makkelijk een verkeerde kant op geforceerd worden en je iets kneust.

Geen lichte beugels

Gebruik beugels van voldoende gewicht De hele lichte beugels zijn populair tegenwoordig, maar hebben een groot nadeel in de cross. Iedere eventingruiter raakt wel een keer een beugel kwijt en dat helpt uiteraard niet bij het houden van de balans. Een zware beugel zal altijd afhangen langs het paard waardoor je hem makkelijk weer kunt vinden. Lichte beugels klapperen makkelijk rond waardoor dat een stuk moeilijker wordt.

Spannende voorwerpen

Bij de paarden die zich kijkerig toonden op de spannende entourage was de opdracht om eerst rustig in stap langs al het spannends te gaan. Beloon als het paard ontspant en ga er dan in draf langs. Met heel veel druk er hard langs willen gaan rijden helpt niet, daar krijg je alleen meer spanning van.

Bron KNHS