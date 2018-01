Big Star KWPN Hengst van het Jaar

Het fokproduct van Cees Klaver betreedt op de springavond van de hengstenkeuring, donderdag 1 februari, nog eenmaal de ring. Niet met Nick Skelton, maar met een gelegenheidsruiter, zo meldt het KWPN.

Dichter bij fokkerij

De verkiezing ‘Paard van het Jaar’ werd vorig jaar ingeruild voor de hengstenverkiezing. “We wilden dichter bij de fokkerij komen te staan met de Trofee en zo hebben we besloten om ‘Paard van het Jaar’ in te ruilen voor ‘Stallion of the Year’”, liet Charlotte Dekker, hoofd communicatie bij het KWPN, vorig jaar weten aan Paardenkrant-Horses.nl.

Al eerder paard van het jaar

Big Star is straks de enige KWPN’er met beide titels op zak. Hij werd namelijk in 2012 gehuldigd als Paard van het Jaar. In het persbericht van het KWPN wordt niet gerept over de fokkerijprestaties van de Quick Star-zoon. Hij heeft bij het KWPN een goedgekeurde zoon. De afgelopen najaar ingeschreven Jay Star (mv. Cardento).

Bron: KWPN