Bijna 60 Welsh hengsten door naar tweede bezichtiging

De dag ging van start met de sectie NWR (Nederlandse Welsh Rijpony) met 22 driejarige hengsten. Negen van deze pony’s mogen morgen opnieuw de jury’s overtuigen van hun kwaliteiten.

Catalogusnummer Naam Afstammeling 001 Speykbosch Double-U Bijsterhof’s Diamond Dancer x Aester El Nino 004 Coelenhage’s Mighty Mike Coelenhage’s Purioso x Wengelo’s Ricardo 005 Cornetto Coelenhage’s Purioso x Verona’s Bo-Gi 011 Nijebert’s Marc Heidehof’s Dylano x Orchard Red Prince 012 De Goede Ree’s Elegant Heidehof’s Dylano x Orchard Red Prince 016 Nijebert’s Matthijs Leunsveld’s Zandro x Heidehof’s Don Diego 003 Furioso v.h. Enkershof Coelenhage’s Purioso x De goede ree’s Now or Never 019 Beauty W Orchard Boginov x Sjapoer 020 Liandro Orchard Red Prince x Heitrak’s Marvin

WPBR

Na de NWR was het de beurt aan de hengsten in de categorie WPBR (Welsh part bred). Hier waren zes driejarigen en een hengst in de categorie vier jaar en ouder aangemeld. Door naar de tweede bezichtiging zijn:

Catalogusnummer Naam Afstammeling 010 Dakota Desperado x Klein Roderijs Cocktail 029 Look a like daddy Bijsterhof’s Diamond Dancer x Orchard Red Prince 030 Belmatcho’s Grevenrit Bijsterhof’s Diamond Dancer x Juravel 031 HSH Kingston Nilantshoeve’s Zippo x Orchard Red Prince 032 (oudere hengst) Goldstar du Bois Golden Rock x Der Harlekin

Sectie D

In de sectie D was slechts één hengst aangemeld

Catalogusnummer Naam Afstammeling 042 Shamrocklake Oliver Twist Trefaes Brad Pitt x Trefaes Black Flyer

Sectie C

Volgens het NWPCS waren er dit jaar voor het eerst weer top inschrijving in de sectie C. Alle drie de aangemelde driejarige hengsten mogen door naar de tweede bezichtiging. Ook twee oudere hengsten werden doorverwezen.

Catalogusnummer Naam Afstammeling 036 Shamrocklake Wild Humphrey Glebedale Razamataz x Paradean the gigolo 037 Danash Shangria-la Parvadean Roberto x Tereos Survivor 038 Stud of Diamonds ray of light Rangeview Radius x Abercypin Flashlight 039 (oudere hengst) Dycott Equiality Cargarsar Silver Shadow x Felimor Ringmaster 040 (oudere hengst) Fronarth Defoe Fronarth Ginola x Fronarth Glyndwr

Sectie B

Maar liefst veertien hengsten in de sectie B werden goed genoeg bevonden voor de tweede bezichtiging. Hieronder twee oudere hengsten.

Catalogusnummer Naam Afstammeling 044 Lakeway’s Kensington Bekveld’s Dave x Skellorn Benedict 045 Wildzang’s Sorento Beschenhof Darwin x Cuscop Steward 050 Beschenhof Action Man Eyarth Atlantis x Beschenhof M atador 051 Spring Dreams Go for Gold Gunthwaite Old Gold x Cadlanvalley Landlord 053 Woldberg’s Tennessee Moelview Colorado x Pendock Plato 056 Maarlen’s Rhapsody Rondo’s Gentleman x Den Bramel’s Rio 058 Wheemhoeve’s Zilvano Störtbekers Dorkas x ’t Hogeland’s Ferdinand 057 Cadlanvalley King Elation Russsetwood Elation x Lemonshill top note 061 Stougjeshoeve Charmer Stougjeshoeve’s Escudo x Carwed Charmer 062 Wild Woud’s Allegro ’t Leechiem’s Carlos x Den Bramels’s Baye 063 Ribbon’s Sendor Wolling’s Dante x Cadlanvalley x Goldstar 064 (oudere hengst) Waxwing Perrin Eyarth Beau Geste x Cwrtycadno 066 (oudere hengst) Rondo’s Glen-dale Jr Prieswood Sonnet x Shamrock Backstage Imperial 067 (oudere hengst) Wildzang’s a dream dessert Wildzang’s Lustre Madog x Wildzang’s Socrates

Sectie A

In de sectie A waren er maar liefst 45 driejarigen ingeschreven voor de eerste bezichtiging van vandaag. De groep werd door de juryleden voor meer dan de helft uitgedund naar achttien deelnemers voor de tweede bezichtiging. Daarnaast werden er vier oudere hengsten doorverwezen.

Catalogusnummer Naam Afstammeling 068 Blackbaze Capriking Blackbaze Cavallino x Springbourne Caerwyn 070 Springbourne Coalport Cascob Silverghost x Springbourne Carway 071 Ysselhof’s Hakron Centannial Indigo x Dukeshill Magnum 073 Oosterslag Beallfire De Evertshoeve’s Elegance x Fronbach Hello Charmer 099 Cannenburg’s Dark Prince Ysselvliedts Irresistible x Criccieth Penaig 078 Colne Tibo Nantdywyll Telor x Nantdywyll Pwyll 079 Middags Scott Penboeth Banner x Rhydyfelin Silk Rocket 082 Singelwoud’s Be Clever Shore Brooks Hot Gossip x Springbourne Glide 083 Heuvelrug Sonny Boy Shorebrooks Hot ’n Spicy x Penuel Mark 094 Ysselvliedts Hyram Vechtzicht’s Hywel x Pendock Legend 084 Heuvelrug Hallmark Shorebrook’s Hot ’n Spicy x Baledon VIP 086 Blackbaze Honeyhilver Spoorzicht’s Hilfiger x Vechtzicht’s Hylander 090 Dargale Bravo Three-b Playboy x Ballan Grendadier 091 Isyn Barlys Twrog Brenin Aur x Lacy Brigadier 092 Munbus Tejay Vechtzicht’s Hylander 093 Vughterheide Dancer Vechtzicht’s Hywel x Revel Jeeves 095 Perlhof Rhys Vennebos Pretty Gamble x Vechtzicht’s Harmony 097 Eindegooi’s Pretty Charmer Ysselvliedt’s Helycon x Vollenhof’s Hynod 105 (oudere hengst) Pinewell Jeronimo Frairs Golden Glory x Blackhill Picalo 106 (oudere hengst) Maestir Odyssey Pendock Legend x Balendon Crackerjack 107 (oudere hengst) Goldberg’s Charno Shamrocklake Royal Heart-beat 109 (oudere hengst) Ceulan Masterclass Weston Distriction x Twyford Sprig

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/NWPCS