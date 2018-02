Bijna 84% voor Langehanenberg in WB-kür Neumünster

Gisteren verbeterde de zwangere Langehanenberg al haar PR in de Grand Prix met Damsey FRH en vandaag deed de Duitse amazone daar nog een schepje bovenop door ook haar PR in de kür te verbeteren met de Dressage Royal-zoon. De zege was net niet unaniem voor het paar, want een van de juryleden zette Schneider op de eerste plaats met Sammy Davis jr.

Top drie

Ondanks dat de juryleden niet helemaal eensgezind waren, was het verschil in de score tussen Langehanenberg en Schneider meer dan twee procent. Schneider kwam uit op een totaal van 81,565% met de zwarte San Remo-zoon en werd op haar beurt op de hielen gezeten door Andersen met Blue Hors Zack. De Deense ruiter kreeg 81,475% voor zijn kür met de in Nederland gefokte Deense hengst van Rousseau.

Nederlanders

Madeleine Witte-Vrees kreeg 77,655% voor haar kür met de Jazz-zoon, die in Neumünster voor het eerst sinds lange tijd weer internationaal aan de start kwam. Daarmee eindigde ze net buiten de top 5 op de zesde plek. Patrick van der Meer en Zippo (v. Rousseau) kregen in totaal 74,110% voor hun kür en dat leverde hen de tiende plaats op.

Onduidelijkheid

Morgan Barbançon Mestre kreeg even met wat onduidelijkheid te maken toen ze in eerste instantie bij de jury werd geroepen nadat ze met haar kür was begonnen. Het bleek dat de jury de verkeerde choreografie had gekregen. Later mocht de Spaanse amazone alsnog haar kür rijden met Sir Donnerhall II. Het duo kreeg uiteindelijk 73,225% en eindigde daarmee op de dertiende plaats.

Bron:Paardenkrant-Horses.nl