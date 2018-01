Blue Hors Zatchmo verder onder Agnete Kirk Tinggaard

De negenjarige zoon van Blue Hors Zack maakte een klein jaar geleden zijn internationale debuut in de Prix St. Georges en sloot dit winnend af met een percentage van ruim 72%. Later dat jaar was de hengst nog succesvol op wedstrijden in Hagen en Aalborg.

Enthousiast

Agnete Kirk Tinggaard, eveneens de amazone van Fiona Bigwood’s voormalige Olympische merrie Atterupgaards Orthilia, is enthousiast over de kwaliteiten die Zatchmo toont voor het Grand Prix-werk. Op het concours in Hedensgted brengt ze de hengst aan start in de Lichte Tour.

Bron: Horse2Rider