Bonder niet te kloppen in openingsrubriek

Vandaag op IICH Groningen is het Internationaal springen van start gegaan. Maureen Bonder zette al vrij vroeg in de wedstrijd op twee sterren-niveau over 1,30 meter de super snelle tijd neer van 57,31 seconden met Come Together 4 (v. Chap I). Tot op het einde in de wedstrijd bleef het spannend met Albert Zoer als laatste starter. Eén ding was zeker de zege zou gaan naar een Drentse ruiter. Met Freedom (v. Larino) deed Zoer een knappe poging, maar werd tweede.