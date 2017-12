Bondscoach Joyce Heuitink: ‘Wees creatief om iets voor elkaar te krijgen’

“Ruiters zonder een lichamelijke beperking zijn allemaal al verschillend, laat staan mensen met een lichamelijke beperking. Dat is heel specifiek”, stelt Joyce Heuitink. “Daarom vind ik het heel belangrijk dat je creatief blijft om iets voor elkaar te krijgen.”

‘Creatief in denken en handelen’

Heuitink neemt als voorbeelden het in evenwicht gaan of om een bepaalde oefening voor zowel jezelf als voor het paard makkelijk te laten lopen. “Het creatief zijn geldt niet alleen voor je manier van denken (denk in oplossingen), maar ook voor je handelen”, zegt Joyce.

‘Zoek naar een oplossing’

“Als je iets 3x keer hebt geprobeerd en het gaat niet, en je doet het een dag erna nog 10x keer en het werkt nog steeds niet, ga jezelf dan niet overschreeuwen. Consequent zijn is belangrijk, maar soms werkt een bepaalde aanpak gewoon niet. Wees creatief, zoek naar een oplossing en probeer die ook uit te voeren.”

‘Denk in oplossingen’

Heuitink komt bij de Paralympische ruiters bijvoorbeeld wel eens tegen dat iemand niet op het goede been kan lichtrijden, alleen maar kan doorzitten of dat de ruiter maar één hand heeft. Hoe houd je een paard dan op twee teugels of het gewicht gelijk? Ze denkt dat het kan: “Mits je denkt in oplossingen.”

‘Plan en planning’

De bondscoach vindt het belangrijk dat je als ruiter werkt met een plan en een planning. “Iedereen heeft een plan en een doel, maar maak óók een planning”, vertelt Joyce verder. “Niet alleen voor de lange termijn, maar zeker ook voor de korte. Welke wedstrijden moet je wel en niet rijden om je doel te behalen? Wanneer ga je trainen met je trainer, hoe vaak doe je dat en wat ga je dan oefenen?”

‘Ga niet zomaar op je paard zitten’

Heuitink vindt dat ruiters daar ook zelf gedachten bij moeten hebben en het niet alleen aan de trainer over laten. Ze eindigt met: “Bepaal ook voor je thuistrainingen wat je gaat doen en ga niet zomaar op je paard zitten. Zelfs als je het bos in gaat, bedenk dan wat je wilt bereiken met het rijden in het bos.”

Bron KNHS