Bonte Cob zorgt voor media-sensatie met Grand Prix-oefeningen

Sam Turner bezit een trainingsstal waar ze voornamelijk dressuurpaarden traint en ook op wedstrijden uitbrengt. De video is gemaakt tijden een trainingskamp onder leiding van Mark Ruddock. Billy Whizz laat verschillende oefeningen uit de Grand Prix zien.

De Irish Cob heeft het afgelopen jaar al heel wat ‘echte’ dressuurpaarden verslagen. De winst in de Prix St.Georges in Houghton Hall werd in de media al veel besproken. De avonturen van Sam en haar Cob zijn te volgen op haar Facebook-pagina.

Bron Grandprix-replay.com