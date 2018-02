Boyd Exell wint voor de achtste keer de WB-finale vierspannen, brons voor De Ronde

De Ronde begon de finale met een achterstand van slechts 1,39 seconden op Exell, maar kreeg tien seconden opgeteld in zowel de tweede ronde als de Drive off en zakte van de tweede naar de derde plek. “Ik ben dolblij met mijn podiumplaats. Toen ik er twee balletjes afreed, baalde ik natuurlijk, maar toen ik op het podium stond had ik wel het ‘yes’ gevoel. Als je terugkijkt was dit het hoogst haalbare resultaat voor mij. Twee van mijn beste indoorpaarden bleken niet fit voor aanvang van het seizoen, dus ik reed met twee pintopaarden van mijn vader”, aldus De Ronde.

Bedenkingen

“In Leipzig probeerde ik nog paarden van mijn broer en dat pakte niet goed uit. Na Leipzig had ik wel mijn bedenkingen voor Bordeaux, dus ik had dit resultaat niet verwacht. Het was een goede zet om mijn beste outdoor paard Palero in te zetten voor de snelheid, dus ik ben super tevreden”, besloot de menner. Voutaz eindigde in de eerste ronde op de vierde plaats, maar kreeg vandaag maar vijf seconden opgeteld en klom daarmee op naar zilver.

Vader en zoon Chardon

Wereldbekerdebutant Bram Chardon eindigde op de vierde plaats. IJsbrand Chardon kreeg in de finale vandaag vijf seconden opgeteld bij het resultaat en Bram kreeg er tien, maar reed veel sneller. Daarmee klom Bram een plek omhoog en eindigde hij net boven zijn vader, die vijfde werd.

IJsbrand Chardon won de finale in Bordeaux in 2016 en was er op gebrand vandaag een plaats in de top drie te bemachtigen. De afgeworpen bal van de eerste poort bleek naderhand een hele dure en Chardon slaagde er niet in door te dringen tot de winning round: “Ik snap nog niet hoe dit heeft kunnen gebeuren, ik had het echt niet gezien. Ik baal als een stekker, voor mezelf en voor Bram, want Bram had ook een goed span. Het was gewoon niet ons weekend hier in Bordeaux.”

@BoydExell​

JÉRÔME VOUTAZ

KOOS DE RONDE The man has done it again! The living legend @BoydExell shows us why he’s the eight time #Driving​ #FEIWorldCup Champion with a rocket-speed round The champion of champions @JumpingBordeaux pic.twitter.com/H9ITeasVdM — The FEI (@FEI_Global) 4 februari 2018

Klik hier voor alle uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl /Persbericht