Brash onverslaanbaar in Oliva Nova

In het parcours over 13 hindernissen en 16 sprongen wisten 19 van de 74 deelnemers foutloos te blijven. Julien Epaillard zette met Instit de Jucaso (v. Cooper van de Heffinck) meteen een scherpe tijd van 35,56 seconden neer. Even leek het er ook op dat Epaillard er met de winst vandoor zou gaan maar toen kwam Brash de ring in. Met de 9-jarige ruin Hello Mr. President nam hij het klassement over door zijn tijd van 35,48 seconden.

Derde plaats

Bassem Mohammed (QAT) deed nog een gooi naar de winst met zijn 12-jarige ruin Argelith Squid (v. Salito) maar moest genoegen nemen met een derde plaats dankzij zijn tijd van 36,73 seconden.

Schwizer en Zanotelli

Pius Schwizer werd vierde met zijn tienjarige merrie Chidame Z (v. Chippendale Z) in 37,47 seconden en Marlon Modolo Zanotelli werd vijfde. Hij volgde Schwizer op de voet maar was net een fractie langzamer. In 37,52 seconden stuurde hij Isabeau de Laubry (v. Cardento I) over de finish.

Kijkerig

Brash: “Ik ben heel blij. Hello Mr. President voelde nog beter dan de eerste weken. In mijn wending naar de laatste hindernis had ik het gevoel dat ik teveel wachtte, dus eerlijk gezegd dacht ik niet dat ik genoeg had gedaan voor de winst. Dat geeft aan hoe snel het paard van nature is. Hij sprong fantastisch. Hij is makkelijker te rijden dan het lijkt – hij is kijkerig maar heeft een fijne mond en laat zich goed regelen.”

