Briana Burgess met nieuw paard onderweg naar Tryon

Twee jaar geleden was Briana Burgess voor het laatst actief in de Zware Tour. Haar La Scala (Lancer II x Rembrandt) ging in 2016 met pensioen na een succesvolle carrière. Alleen de wereldruiterspelen in Caen kon de combinatie niet halen door een blessure van La Scala.

Wissels leren

Nu heeft Burgress een nieuw talent die haar mogelijk wel naar de WEG in Tryon kan brengen. De Australische amazone die haar stallen in Münster heeft, had twee jaar geleden de teugels van de elfjarige Sissi overgenomen van Michael Klimke. Ze kreeg de merrie in training om de wissels erop te zetten. Er was direct een klik met de San Remo-dochter en ze bleef bij Burgress op stal.

Kaderscore

Op het CDI3* in Le Mans, afgelopen weekend, debuteerde het paar in de Grand Prix en Special. In beide proeven werd een percentage boven de 66% gehaald die de Australiërs nodig hebben als kaderscore voor de WEG in Tryon. Briana Burgess traint bij Helen Langehanenberg en de Fransman Alexandre Ayache. Naast Sissi heeft de Australische nog de jonge Gerion onder het zadel. Met de zoon van Jazz was ze het afgelopen jaar negende in de finale van de zesjarige dressuurpaarden op het wereldkampioenschap in Ermelo.

Bron Dressage News