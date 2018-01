Een Brit en een Belg, William Funell en Christophe Vanderhasselt, waren een drietal Tukkers, Gert Jan Bruggink, Sjaak Sleiderink en Robert Vos, te snel af in de finale van de medium tour in Drachten. William Funell stuurde de in Groot-Britannië gefokte KWPN-ruin Billy Angelo (Tangelo van de Zuuthoeve x Kroongraaf) in 36,93 seconden door het barrageparcours.