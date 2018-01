Britse rensport geschokt door plotseling overlijden Woollacott (40)

De in Devon gevestigde Woollacot kwam in december volop in het nieuws toen Beer Goggles – gereden door jockey Richard Johnson – naar de overwinning liep in de Grade Two Ladbrokes Long Distance Hurdle in Newbury.

Woollacott begon zijn carrière als jockey en schreef meer dan honderd overwinningen op zijn naam en werd eveneens regionaal kampioen. In 2012 verlegde hij zijn ambities naar het trainen.

Een woordvoerder van de trainer vraagt in een verklaring vooral om recept en privacy voor de familie.

Bron: Irish Times