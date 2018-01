Van den Broek en Dubai HBC weer niet te kloppen in Drachten

De openingsrubriek van de dag werd volledig gedomineerd door de thuisrijdende combinaties. Dijkstra was met de KWPN-merrie van Azteka VDL goed voor de tweede snelste foutloze rit in de barrage. Gisteren werd het duo nog vierde in de 1,35m-rubriek op tijd, vandaag mochten ze zich als tweede opstellen.

Top vijf

Remco Been kwam met Mine That Bird in de derde tijd aan de finish. De dochter van Carthino Z galoppeerde met 26,84 seconden op de klok over de eindstreep en bleef daarmee ruim voor op Marieke Houtman met Cleveland (v Cassini II), die 27,61 seconden klokte. Robert Vos maakte de top 5 compleet met Dempseys (v. Calvaro Z) met een ronde in 27,86 seconden.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl