Broer en zus Von Bredow-Werndl goed onderweg met jonge aanwas

Jessica von Bredow startte haar voormalige WK-paard Ferdinand BB voor het eerst in de MiddenTour. Ze won beide proeven met de negenjarige zoon van Florencio I met percentages boven de 70 en 71 procent. Na het WK in Verden in 2014 waar het paard negende werd in de finale, heeft Ferdinand niet veel gelopen. Vorig jaar kwam het paar drie aan de start in de Prix St.Georges en maar won wel drie keer.

Famoso

Ook de negenjarige Famoso liep onder Benjamin Werndl voor het eerst in de Midden Tour en werd twee keer tweede. De zoon van Farewell III was goedgekeurd bij het Oldenburger Verband, maar is inmiddels geruind. Het afgelopen jaar was Famoso succesvol in de Lichte Tour, hij won ruim 1200 euro aan prijzengeld.

Daily Mirror

Met de veertienjarige Daily Mirror won Benjamin Werndl de Grand Prix en de Special. De zoon van Damon Hill uit de volle zus van Fidermark liep 71.20% in de GP en 73.17% in de Special. De zwarte ruin is een jaar onder het zadel van Werndl. Hij werd eerder gereden door Holga Finken. Daily Mirror was oorspronkelijk in Westfalen goedgekeurd, maar ook hij is geruind.

Bron St.Georg