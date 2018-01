Cabo Frio DV Z wint eerste editie Jumpers of the Future

Tal Milstein is enthousiast over de Cavalo Z-zoon en vertelt verder: “Hij is heel goed te rijden en geeft de ruiter ook nog eens een heel goed gevoel op de sprong.” De handelaar en hengstenhouder die in België de stallen heeft, beoordeelde de jonge paarden en reed de beste drie over. De paarden sprongen een kruisje en stijltje uit draf en vervolgens een lijntje vanuit draf met een drafbalk, kruisje, op een galopsprong een stijltje en op drie galopsprongen een oxer.

9 voor rijdbaarheid en aanleg

Onder Leon Kuijpers sprong Cabo Frio DV Z naar een 8 voor techniek, afdruk en vermogen en een 9 voor de rijdbaarheid en aanleg. De hengst werd afgelopen jaar goedgekeurd bij Zangersheide en kwam via de Z Online Auction in Nederlandse handen. Met 33.000 euro was hij het op een na duurste paard.

Emerald-dochter tweede

De tweede plaats was voor de KWPN-merrie Jemiralda Newpeat van Mitchel Sonneveld. Deze nakomeling van Emerald van ’t Ruytershof scoorde een 9 voor haar afdruk en kreeg 8-en voor techniek, vermogen en rijdbaarheid. Milstein: “Een heel fijn paard met potentie. Nog wat groen, maar met een super instelling.”

Amber Feijen derde en vierde

Derde eindigde eveneens een KWPN-merrie, ditmaal de Tornesch-dochter Jimmy Choo Classic. “Een paard met veel bloed en go, dat zie je nu nog een beetje terug in de rijdbaarheid. Maar zeker een paard met veel aanleg voor de springsport”, aldus Milstein.

Zoon van Verdi TN

Op de vierde plaats eindigde de zoon van VDL Groep Verdi TN, Vegas Z, van de Vegas Investment Groep BV. Deze hengst werd voorgesteld door Amber Feijen, die ook in het zadel zat van Jimmy Choo Classic en ontving een 8,5 voor vermogen.

‘Veel geleerd’

Yentl Tops, stalruiter van Stal van Santvoort, had maar liefst vier paarden gezadeld. Met Durango VDL-zoon Jayden S werd zij vijfde. “Een ontzettend leuk initiatief! Mijn paarden hebben vanavond zo veel geleerd, en het is onwijs leuk om met deze jonkies van huis te gaan. De wedstrijd was mooi aangekleed en wij kregen ruim voldoende de tijd in de baan, een mooie opsteker voor deze jonge paarden!”

Bron Persbericht