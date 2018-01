Camilla Speirs’ 4*-paard Portersize Just A Jiff met pensioen

De achttienjarige zoon van de Connemara-hengst Crosskeys Rebel uit een Ierse merrie was vanaf zijn vierde jaar bij Camilla Speirs. Spiers was vijftien toen Jiffy voor haar werd gekocht, hij was toen ongeveer 1,48m groot. “Maar er zijn in de loop van de jaren nog wel een paar centimeters bij gekomen”, vertelde Speirs aan Horse and Hound.

Negende in Badminton

Het paar nam twee keer deel aan de Europese kampioenschappen voor junioren en ook twee keer bij de Young riders. In 2010 debuteerde Speirs met Jiffy in Badminton ze finishten als veertiende. Daarna waren ze nog vier keer in Badminton, waarvan de editie in 2016 met de negende plaats werd afgesloten.

Olympische Spelen

Speirs vertegenwoordigde Ierland met Jiffy op de Olympische Spelen in Londen en was reserve voor Rio. Ook zaten zij in het Ierse team voor de WEG in Lexington en Caen.

Camilla Speirs was drie keer met Jiffy in Boekelo met als beste resultaat een tweede plaats in 2011.

Portersize Just A Jiff neemt afscheid op de Eventing Demo Tour die deze week in Ierland wordt gehouden.

Bron Horse and Hound