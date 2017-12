Carlijn Huberts en Cupido de verrassing bij de young riders

Carlijn Huberts startte de zwarte zoon van Daddy Cool in Zeeland voor de tweede keer bij de young riders en had nooit verwacht dat ze zou winnen. “Ik wist echt niet wat ik moest verwachten tegen alle goeie combinaties. Hij liep wel heel goed en ik kon er fijn aan blijven rijden. Natuurlijk kan het allemaal nog beter, maar voor de tweede keer ben ik echt heel tevreden. Het is heel gaaf dat ik ook nog won”, reageert ze blij.

Ruig draven

Voorheen werd Cupido een aantal keer uitgebracht door Diederik van Silfhout in de Lichte Tour, waarna Huberts afgelopen zomer in het zadel plaats nam van de hengst.

“Hij draaft zo ruig en dat geeft zo’n gaaf gevoel. Hij is wel hengst, maar hij is wel heel makkelijk te rijken. Vandaag keek hij ook nergens naar terwijl het best een spannende entourage was. We hebben een keer ZZ-Licht en daarna Prix St. Georges gestart en dan nu twee keer young riders. We moeten dus vooral nog veel ervaring opdoen samen. Ik wil graag de volgende wedstrijden van de Greenpoints Kostendrukkers Cup rijden. Daarna hoop ik in het B-kader te komen en misschien in het A-kader. EK rijden is toch wel echt een grote droom. Vandaag was in ieder geval een mooi begin en het was de reis van drie uur zeker waard”, vertelt ze enthousiast.

Gevestigde namen

Huberts liet gevestigde namen achter zich. Lisanne Zoutendijk werd met Kostendrukkers Ringo Star (v. Riccione) tweede met 69,74%. Sem Stiemer en Waldemar (v. Negro) eindigden als derde met 69,56%.

Thalia Rockx eindigde met twee paarden bij de junioren al bij de beste vier en werd bij de young riders vierde met Verdi de la Fazenda (v. Florett As) met 69,08%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl