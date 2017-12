Carola Sneekes tweede in WB Mechelen

De wereldbekerkwalificaties voor de voltigeurs gaan over twee rondes. In beide wedstrijdonderdelen tonen de deelnemers hun kür en het gemiddelde van het resultaat over de beide dagen telt. De eerste dag realiseerde Carola een score van 7.721 en de tweede dag 8.370. Sneekes is er heel blij mee, maar de scores kwamen niet helemaal overeen met haar gevoel. “Ik vond het de tweede dag iets minder gaan dan de eerste. Voor mijn gevoel was het allemaal net iets minder stabiel en moest ik er harder voor werken. Volgens de kenners aan de kant was dat niet te zien, dus gelukkig maar. Net als bij de wedstrijd in Parijs gingen we naar Mechelen als oefening voor mijn paard Safari H en ze heeft het weer heel goed gedaan. Al direct bij de eerste training in de baan was ze heel ontspannen en ik heb daarna voor de wedstrijden voor dezelfde voorbereiding gekozen. Daarbij heb ik haar vroeg klaargemaakt en ben eerst lang met haar gaan stappen. We leren zo steeds beter wat de beste voorbereiding is.”

Winst voor Corinna Knauf

De overwinning in Mechelen ging naar de Duitse Corinna Knauf met Fabiola W. Sneekes liet onder andere de Duitse Sarah Kay achter zich, op het EK van afgelopen zomer was deze Duitse nog goed voor zilver.

Snel weer naar huis

Sneekes is heel blij met het vandaag behaalde resultaat in Mechelen, maar ook al weer snel op weg naar huis. Tweelingzus Cindy staat op het punt van bevallen en Carola en moeder Marjo willen daarom niet te lang weg blijven.

Kijk hier voor alle uitslagen

Kalender FEI World Cup Voltige

* 2-3 december – Parijs (FRA)

* 6-10 december – Salzburg (AUT)

* 26-30 december – Mechelen (BEL)

* 18-21 januari – Leipzig (GER)

* 1-4 februari – Offenburg (GER)

* 22-25 maart – Dortmund (GER) FINALE

Format

Tijdens iedere wereldbekerwedstrijd zijn er rubrieken voor solo’s heren en dames, en voor duo’s. Aan een kwalificatie doen maximaal tien heren, tien dames en zes tot acht duo’s mee. Een kwalificatie bestaat uit twee rubrieken. In beide rubrieken tonen de deelnemende voltigeurs een kür. De eindscore in een kwalificatie komt tot stand door het gemiddelde te nemen over de beide rubrieken. De beste twee eindscores per voltigeurs tellen mee voor kwalificatie voor de finale. De zes beste mannen en vrouwen en de vier beste duo’s plaatsen zich hiervoor.



Bron: Persbericht