In het parcours over 1,50 meter wisten zestien van de 53 combinaties door te dringen in de barrage.

Top drie

Met een tijd van 31,98 seconden was Rivetti de snelste. De Franse Felicie Bertrand werd tweede met Sultane des Ibis (v. Quidam de Revel) in een tijd van 32,20 seconden. De derde plaats was voor de Portugees Martim Portela De Morais met Inco van den Bisschop (v. Kashmir van Schuttershof) in 33.16 seconden.

Klik hier voor de uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Worldofshowjumping