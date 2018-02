Cathrine Dufour debuteert met nieuwe kür en nieuwe coach

“De nieuwe kür is moderner en we proberen er een verhaal in te vertellen. Ook zit er wat zang in”, vertelt Cathrine Dufour. De amazone maakte vorig jaar met Cassidy deel uit van het zilveren EK-team en won twee individuele bronzen medailles.

Trainingswedstrijd

Begin dit jaar maakte Dufour bekend dat er na een periode van vijftien jaar een einde was gekomen aan de samenwerking met haar trainer Rune Willum. Ze wordt nu bijgestaan door Kyra Kyrklund en door de Deense bondcoach Nathalie Zu Sayn-Wittgenstein. “Gothenburg wordt sinds vijftien jaar mijn eerste wedstrijd met een nieuwe trainer en ik beschouw het meer als een trainingswedstrijd met Nathalie en onze afstemming op concours.”

Focus op Tryon

Om Cassidy te sparen heeft Dufour dit seizoen tot nu toe alleen de Wereldbekerwedstrijd in Herning gereden. Daarmee maakt ze geen kans op kwalificatie voor de finale in Parijs. Haar doel is dit jaar de WEG in Tryon, maar ze hoopt met een wildcard deel te kunnen nemen aan Wereldbekerfinale. “Ik sta hoog op de wereldranglijst, dus misschien is er een kans.”

