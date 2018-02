Cathrine Dufour nadert 90% in Wereldbeker-kür Gothenburg

Vooraf werd al bekend gemaakt dat de nieuwe kür van Dufour een moeilijkheidsgraad van maar liefst 9,81 kent en kreeg van alle vijf de juryleden dan ook een 10 voor de moeilijkheidsgraad. Ze slaagde er in de kür er bijzonder gemakkelijk uit te laten zien. Het enige kleine smetje was een minuscuul foutje in de wissels om de pas, wat ze later goed maakte met een gebogen lijn waarop ze begon met met tweeërs en eindigde met eners. Verder overtuigden ze met een prachtige piaffe- en passagetour en prachtige overgangen daar tussen.

Wederom fout in serie voor Werth

Routinier Isabell Werth reed als altijd een technisch zeer sterke kür met de Ehrenpreis-zoon Emilio en kwam uit op 85,380%. De piaffes werden op de plaats uitgevoerd en de pirouettes op een dubbeltje gedraaid. Net als in de Grand Prix ging het de mist in in één van de series. In de tweeërs raakte Emilio in de knoei en daardoor reed Werth wat voorzichtig de eners in, die wel goed lukten.

Publiekslieveling

Patrik Kittel kreeg bij binnenkomst al een hartelijk applaus van het Zweedse publiek en verliet de ring met een nog uitbundiger applaus voor zijn 83,635% kür. Hoewel de Dr. Doolittle-zoon Delaunay OLD een goede techniek liet zien in de piaffes was hij daarin soms iets onrustig in de aanleuning. Kittel voerde de moeilijkheidsgraad op door een overgang van galop naar piaffe te rijden. In de eners sloop ook bij Kittel een fout.

Persoonlijk record

Belinda Weinbauer reed een nieuw persoonlijk record bij elkaar met Söhnlein Brilliant MJ (v. Shakespeare in Love). Zij kwam uit op 77,275%, goed voor plaats vier. Na dit optreden is de Oostenrijkse amazone gestegen naar de zesde plaats in het Wereldbeker-klassement.

Unee BB op hol

Jessica von Bredow-Werndl begon sterk aan haar kür met de zeventien jaar oude Unee BB. De Gribaldi-zoon schrok ergens van in de uitgestrekte galop en rende daarop weg. De Duitse deed goed haar best de kür te hervatten, maar kreeg de aandacht van Unee BB niet terug en besloot af te groeten.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl