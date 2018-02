Celena VDL zet carrière voort in Amerika

De Amerikaanse amazone blijkt een goede klik te hebben met KWPN-ers. Zo brengt ze momenteel ook Flip (v. Phillip S), die werd gefokt door Hans Dings uit Heeze, en Dolinn (v. Cardento), die werd gefokt door J.A.J. Hoppenbrouwers uit Wintelre, uit op internationaal niveau.

Bekende familie

VDL fokte de Mr. Blue dochter uit Welena VDL (v. Chin Chin). De merrie is nauw verwant aan het 1,60 meter paard Southwind VDL (v. Baloubet du Rouet) en de goedgekeurde hengsten Pan Am VDL, Detroit VDL, Everest VDL, Glennridge en Arkansas VDL. Twee weken geleden op de KWPN Hengstenkeuring is het jongere halfbroertje van Celena, Kadance VDL (v. Cardento), aangewezen voor het verrichtingsonderzoek.

Hoogste niveau

Celena VDL werd bij de VDL Stud opgeleid door James Billington. Vorig jaar nam Marlon Modolo Zanotelli de teugels van de merrie over. Op het hoogste niveau behaalde het duo mooie zeges, waaronder de zege in de Nations Cup in Samorin.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/VDL Stud