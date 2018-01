Chardon sr., jr. en De Ronde in top vier ranking

Exell heeft zijn koppositie te danken aan zijn zeges in de World Cup in Stuttgart, Stockholm en Genève. In de eerste twee wedstrijden reed Exell met Demi (v. D-Day 935), Twilight (v. Metall), Clinton Star (v.Candiarolo) en Bajnok (v. Conversano XXIII-6). In de laatste wedstrijd in Genève verwisselde hij Twilight voor Conversano Poker (Conversano XXIII-6).

Chardon sr.

IJsbrand Chardon eindigde afgelopen jaar sterk met een zege in London Olympia. Zijn drie resultaten voor de Longines Ranking behaalde hij met zijn vaste troeven Incitato Pandur (v. Incitato XIII-2), Feles (v. Favory Faklyas), Baturra LIX en Maestoso X-30 Magus (v. Maestoso Mahonia X). In Stuttgart finishte Chardon achter Exell op de tweede plaats en in Budapest werd hij derde. Dit leverde hem totaal 22 punten op.

De Ronde

Koos de Ronde presteerde afgelopen maand goed. Begin december won hij de wereldbekerwedstrijd in Budapest. Twee weken later werd hij vierde London Olympia en vlak voor de jaarwisseling werd De Ronde derde in Mechelen. Deze drie resultaten behaalde hij met zijn vierspan bestaande uit Halloween (v. Hydriot), Tilou de Calou (v. Biesolo), Tommy en Oosterwijk’s Kasper (v. Jasper).

Chardon jr.

Met 18 punten volgt Bram Chardon zijn landgenoten op de vierde plaats. Het hoogtepunt beleefde Chardon jr. aan het einde van 2017 toen hij in Mechelen de zege pakte. In Genève werd hij derde en in Budapest vierde. Dit deed hij met zijn schimmel vierspan Conversano XXIV 3 2L, Dreef Rezgo, Siglavy Capriola Kapitany en Incitato VII-6.

