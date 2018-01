Charlotte Daniels maakt opmars in het ZZ-Zwaar

“We hebben de punten zeker niet cadeau gekregen, maar ze ging ook wel heel fijn vandaag. Ik kon nu voor het eerst in de draf het ritme zo houden als thuis en mooi van de grond en gedragen. Dat werd beloond”, vertelt Daniels.

Alle klassen doorlopen

Drie jaar geleden begon de combinatie in het L1. Samen doorliepen ze alle klassen en maakten begin november van vorig jaar de overstap naar het ZZ-Zwaar.

“Het is echt wel even wennen. Daantje had Z1 gelopen toen we haar kochten, maar ik heb nooit hoger dan L2 gereden. Bij de subtop is het toch weer anders, met andere juryleden, andere concurrentie en wedstrijden. Het is voor ons allebei nieuw, dus voorlopig blijven we ook nog op dit niveau rijden om meer routine op te doen.”

Kleine merrie

Over de merrie vertelt ze verder: “Ze is klein met maar 1.62, maar ze maakt alles goed met haar bewegingen en met haar geweldige uitstraling. Toen ik haar kreeg dacht ik ‘we zien wel hoe het gaat’, maar het is zo snel gegaan allemaal. Het is echt een super fijne merrie om mee te werken. Ik denk ook zeker wel dat ze straks het zwaardere werk ook aan zal kunnen, maar we doen het rustig aan.”

Lammerts hoogste score

De zege in de eerste proef was voor Rosalinde Lammerts. Met Romanoff (v. Rubinero) noteerde ze 66,57%. In de tweede proef werd ze tweede met 62,14%.

In de eerste proef kwam, van de 15 starts, verder alleen Thamar Mobach met Dakar Utopia (v. Cartano) boven de 60% uit. Met 60,50% werd zij derde.

In de tweede proef was de derde plaats voor Annemarie van Dis-Punt en Ajijnja AS (v. Samba Hit) met 61,86%. Mobach werd hier vierde met 60,86%.

Ook Marlies Ottevanger, Fiona van Es en Danielle Markovic bleven, nu in een deelnemersveld van 16 starts, boven de 60%.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl