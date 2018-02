Chloe Reids Grand Prix-paard Codarco overleden

Nog geen week geleden kwam Chloe Reid in Wellington aan de start met Codarco en liep daar met vier strafpunten zijn eerste 1,50m-parcours sinds zijn terugkeer uit Europa. Het afgelopen jaar was het paar succesvol op de Europese tour met onder andere een derde plaats in de 5* Grand Prix van Falsterbo. Ook maakten Reid en Codarco een aantal malen deel uit van het Amerikaanse Nations Cup team.

Crash bij uitproberen

De Amerikaanse heeft de Darco-zoon sinds 2015 in haar bezit, Reid nam de teugels over van Billy Twomey. Reid vertelt over haar eerste sprongen met Codarco: “Ik was zo zenuwachtig en geïntimideerd door je kracht dat geen afstand kon vinden, ik vergeet nooit meer hoe we de combinatie in draafden en crashten op de uitsprong. Toch bleef je altijd springen en droeg me altijd veilig rond. Hoewel je veel meer succes zou hebben bij ervaren ruiters, was ik de gelukkige die je mee naar huis mocht nemen.”

Ier uit KWPN moeder

Codarco werd in 2007 in Ierland geboren bij Thomas O’Brian. De zoon van Darco komt uit de KWPN-merrie Vereedom G (v. Orame). De Ier won de finale voor de vierjarige springpaarden op de Dublin Horse show in 2011 en twee keer de competitie voor jonge springpaarden van het Ierse stamboek wat leidde tot deelname aan de wereldkampioenschappen in Lanaken.

Codarco overleed gisteren plotseling. De doodsoorzaak is onbekend.

Bron Instagram/World of Showjumping