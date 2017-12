Chupa Chup A.S. nieuwe troef voor Yuko Kitai

Voor heen was Chupa Chup in eigendom van de Deense Patricia Florin. In Zweden maakte de ruin zijn wedstrijddebuut onder Moa Grodinger daarna werd hij zowel uitgebracht door Mads Hendeliowitz en Jacob Noerby Soerensen.

Kittel

Dit jaar verhuisde de Sorento-nazaat naar de stallen van Patrik Kittel om verkocht te worden. Eind oktober won Chupa Chup onder Malin Nilsson glansrijk zijn Grand Prix-debuut. Nu zal de ruin zijn sportcarrière verder zetten onder de Japanse amazone Yuko Kitai, die al zowel op de Olympische Spelen van 2008 en 2016 reed. In de aanloop van de Olympische Spelen in 2008 werd ze met Rambo (v. Nactus) gecoacht door Patrik Kittel.

Veulen

Bekijk hier Chupa Chup A.S. als veulen bij zijn moeder Vidermarka (v. Fidermark I):



Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Eurodressage