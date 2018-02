Bröring-Sprehe bracht Desperados voor het laatst uit in de Wereldbekerwedstrijd van Stuttgart in november 2016. Door een blessure en de lange revalidatie verscheen de Hannoveraanse hengst in het gehele jaar 2017 niet in de ring.

Op de Facebook-pagina van Signal Iduna Cup staat dat het duo van start gaat op het concours in de Dortmundse Westfalenhalle. “Ik kan haast niet wachten! Desperados is topfit en super in vorm”, meldt Kirstina Bröring-Sprehe enthousiast.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/FB