Connaisseur maakt internationaal Lichte Tour debuut

Als tweejarige werd Connaisseur in Duitsland ontdekt door Ad Valk die de hengst al snel verkocht aan Sara Pocock. Als driejarige werd de hengst geleased door de Zweedse stoeterij Flyinge waar hij een van de meest gebruikte dekhengsten van 2010 werd. Daarna verhuisde hij terug naar Nederland om getraind te worden door Emmelie Scholtens.

Onder Scholtens werd Connaisseur onder andere derde in de Pavo Cup in 2011 en zesde in de Pavo Cup in 2012.

Nakomelingen

Een bekende nakomeling van Connaisseur is Haute Couture, die onder Dinja van Liere de Pavo Cup finale van 2017 won. Een andere zoon van Connaisseur, Harvest (Connaisseur x Ulft) won in 2017 de North American Stallion Sport Test.

Sinds 2013 staat Connaisseur thuis bij Sara Pocock in haar stallen in Canada waar de combinatie getraind wordt door de Canadese Olympiër Leslie Reid.

Del Mar

In 2016 debuteerde de combinatie op nationaal PSG-niveau. Op het CDI-W in Del Mar vorige week behaalden zij stabiele scores in de internationale Lichte Tour rubrieken. Ze behaalden een vijfde plaats met 64,735% in de PSG. In de Intermediaire I kregen ze wat spanning (negende plaats met 62,941%) en in de Inter I kür werden ze tweede met 67,650%.

Toekomst

Voor de toekomst is Pocock van plan om meer op wedstrijd te gaan. Eerst moet er wat routine opgedaan worden om de spanning te verminderen en misschien kan Connaisseur dan eind van het jaar debuteren in de Inter II.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Eurodressage