Conor Drain met hoge snelheid naar overwinning in 1,45m Drachten

Zes combinaties gingen de strijd aan in de barrage van de hoofdrubriek. Conor Drain ging als derde de ring binnen en verpulverde de tijd van Kim Emmen. De amazone had even daarvoor met Delvaux (v. Chacco-Blue) een degelijk foutloze ronde gesprongen in 39,94 seconden. Drain was maar liefst zeven seconden sneller, hij finishte in 32,28 en daar kwam niemand meer in de buurt.

Dochter van Audi’s Nigel

De achtjarige Forever, die door Conny Viscaal uit Albergen is gefokt, liep haar eerste 1,45m-proef. Daarvoor had ze al onder Drain de nodige hoge klasseringen tot op 1,40m-niveau behaald. Forever is een dochter van Audi’s Nigel die onder Henrik Ankarcrona tot op 1,50m-niveau sprong.

Vorsselmans tweede

Door Annelies Vorsselmans werd Kim Emmen vervolgens naar de derde plaats verwezen. De partner van Jeroen Dubbeldam bleef foutloos en klokte met de merrie First Lady G (v. Whitaker) 38,42 seconden. Vorsselmans mocht zich als tweede opstellen.

Everts door balk vierde

Lisa Everts en Edouard Schmitz deden beide nog een poging om het resultaat van Drain te verbeteren. Everts reed Captain Morgan (v. Carthino Z) naar de tweede tijd (34,35 seconden), maar kreeg een balk. Ze werd vierde in het klassement. Het zelfde overkwam de Zwitser Schmitz die met Cortino 46 (v. Corinano) 34,80 op de klokken zette maar ook een balk opliep. De zesde plaats was voor de Poolse ruiter Michal Ziebicki op Heartbreaker 5 (v. Heartbreaker), hij had acht strafpunten.

Bron Paardenkrant-Horses.nl