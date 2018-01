Cornelissen, Van Lierop, Brouwer en Nieuwenhuis met beste kaarten naar NK

Na de laatste selectiewedstrijden afgelopen weekend zijn de combinaties in de klassen ZZ-Zwaar en Lichte Tour bekend die zich geplaatst hebben voor de KNHS Indoorkampioenschappen Subtop in het weekend van zaterdag 3 en zondag 4 maart. In hetzelfde weekend strijden de deelnemers bij de junioren, de young riders, de U25 en in de Zware Tour om de titels.