CSIO5* Ocala voor Darragh Kenny

Met een barragetijd van 35,64 seconden zette Kenny de wedstrijd op zijn naam en mocht hij de eerste prijs ter waarde van 11.550 dollar mee naar huis nemen. Wilhelm Genn (DUI) werd tweede met Heartbreaker-nakomeling Bugatti in een tijd van 36,72 seconden.

Derde en vierde

Yuri Mansur werd derde met Vitiki (v. Valentino) in 38,80 seconden. Laura Kraut was de laatste deelnemer met twee foutloze rondes. Met Jakarta (v. Cicero) kwam zijn in 45,41 seconden over de finish, goed voor een vierde plaats.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Worldofshowjumping