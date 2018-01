Daan van Geel wint Grand Prix Groningen

Ook vijfvoudig winnaar Albert Zoer beet zich met Heechhiem’s Cancun Vdm (v. Balou du Rouet) stuk op de tijd van Van Geel. Zoer reed naar 37,48 seconden en de tweede plaats. De Deen Martin Dinesen Neergaard werd derde met Cannary (v. Caretino) in 37,77 seconden.

De GP gaat over 1,45 m en is een tweesterren Longines Ranking proef. Jur Vrieling won de GP van Groningen voor het laatst in 2005. Zijn Etoulon VDL (v. Toulon) is niet het snelste paard dus probeerde Vrieling een zeer korte wending voor de oxer. Hij bleef foutloos, maar qua tijd pakte het niet goed genoeg uit: 38,08 seconden. Vrieling werd vierde.

Balken

Daan van Geels vrouw Mareille van Geel – Schröder met Enjoy (v. Ukato) was de snelste van de vierfouters in de barrage en werd vijfde. Ook Julian de Boer kreeg met Everton een springfout in de barrage. De negentienjarige titelverdedigster Sanne Thijssen reed met Carinja 18 (v. For Fashion) en mocht als laatste de barrage rijden. Ook zij kreeg een balk en finishte uiteindelijk als zevende.

Lastig basisparcours

Het basisparcours bleek redelijk lastig, kanshebbers als Lisa Nooren, Gerco Schröder en Leon Thijssen strandden al voor de barrage. De balken vielen op alle hindernissen in Zuidbroek vanavond. Uiteindelijk brachten slechts zeven combinaties, waarvan zes Nederlanders, het tot de barrage.

Klik hier voor de volledige uitslag.

Bron: Paardenkrant – Horses.nl