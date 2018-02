Daniel Bluman wint CSI4* Grote Prijs met Sancha LS

In de grootste rubriek van afgelopen week wisten 9 van de 44 ruiters zich te plaatsen voor de barrage.

Op leeftijd

Met de bijna 19-jarige KWPN’er Indigo (v. Indoctro) wist de Amerikaanse Margie Engle een toptijd in de barrage neer te zetten. De ruin toonde zich nog jong en vloog door de barrage in 44,30 seconden, uiteindelijk goed genoeg voor een derde plaats. Engle vertelde dat ze vanwege zijn leeftijd eigenlijk niet meer van plan was in de hoogste klasse mee te rijden, maar omdat Indigo zo goed voelde in de andere rubrieken besloot ze het te proberen.

Madden

Na Engle kwam Beezie Madden aan de start met Con Taggio (v. Contagio). In zijn eerste Grote Prijs ooit kwam de negenjarige ruin foutloos aan de finish van de barrage in een tijd van 43,48 seconden, waarmee de combinatie tijdelijk aan de leiding ging.

Winst

Met de 15-jarige merrie Sancha LS (v. Chin Chin) reed Daniel Bluman echter de winnende tijd in de barrage. In 43,39 seconden kwamen ze foutloos over de finish waarmee ze de winst opeisten.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/worldofshowjumping