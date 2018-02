Daniel Coyle schrijft GP Wellington op zijn naam

Daniel Coyle zorgde er voor dat de overwinning in de Grand Prix van Wellington buiten Amerikaanse handen bleef. Met de twaalfjarige merrie Cita (v. Casall) finishte hij in 34.79 seconden. De laatste amazone in de barrage, Laura Kraut, maakte het nog bijzonder spannend met Confu (v. Contact Me), maar de amazone kon niet sneller foutloos het parcours afleggen dan in 35,14 seconden.