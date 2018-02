Danielle Goldstein: ‘Een 5* Grand Prix winnen is ongelooflijk!’

Met overmacht won Danielle Goldstein afgelopen nacht de 5* Grand Prix in Wellington op het Winter Equestrian Festival. De amazone die voor Israël uitkomt, maakte met Lizziemary (Cabri d’Elle x Acord II) het verschil door in de barrage als enige in acht galopsprongen over een dikke oxer te komen. Goldstein liet de nummer twee Liubov Kochetova uit Rusland tien seconden achter zich. Andere toppers als McLain Ward kregen een fout in hun poging Goldsteins tijd te halen.