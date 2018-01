Danielle Houtvast: ‘Het viel zéker niet tegen’

Danielle Houtvast brengt Entertainer sinds vorig jaar zomer succesvol uit in de Prix St. Georges en beleefde vandaag een geslaagd debuut in de Inter I. “Ik wilde het gewoon een keer gaan proberen. Het was voor de eerste keer even afwachten maar het viel zéker niet tegen”, vertelt de amazone enthousiast.

Nieuwe oefeningen

Over de nieuwe oefeningen in de Inter I-proef vertelt ze: “De serie om de twee ging heel makkelijk en ook het zigzag appuyement kwamen we goed door. Maar daarin kan ik zelf nog iets scherper opzij rijden. De hele pirouettes zijn nog een beetje een moeilijk dingetje alhoewel dat vandaag in de proef eigenlijk mee viel. Verder zijn er in de afwerking nog wel wat onderdelen die beter kunnen zoals het achterwaarts. Het halt houden was heel mooi en precies vierkant, maar in het achterwaarts dook Entertainer iets. Dat koste toch punten.”

Vertrouwen

Hoogtepunt in de proef waren de uitgestrekte gangen. “Entertainer heeft een mooi expressief voorbeen en hij trok er super aan. Daardoor konden we het uitstrekken mooi laten zien. Dit resultaat geeft vertrouwen om door te gaan”, aldus Houtvast die met deze Jazz-zoon meerijdt in het selectietraject voor de KNHS Indoorkampioenschappen.

Ongecompliceerd

Ook over de Inter I-proef met Alfresco is Houtvast goed te spreken. “Hij mocht er sommige stukken nét iets meer aan blijven trekken maar ook over hem ben ik heel tevreden. Het is zo’n ongecompliceerd paard en doet alles super makkelijk”, looft ze de grote vos. “Eén pirouette was net iets teveel verzameld maar het was het een heel fijne proef, die hem eigenlijk beter ligt dan de Prix St. Georges.”

Niels Bax nestelt zich ertussen

Met een score van Inter I score van 68,68% en de tweede plek nestelde Niels Bax zich tussen de resultaten van Houtvast. Dat deed hij met de United-ruin Etoi. Daarnaast bracht Bax de merrie Cassidy W (v. Painted Black) uit in de Prix St. Georges. Die proef leverde 66,25% op, wat in het gecombineerde klassement Lichte Tour de vijfde plaats betekende. Jill Kuijpers realiseerde de hoogste score in de Prix St. Georges. Zij reed Huvema Tigro (v. Negro) naar 67,28% en plaats vier in de gecombineerde rubriek.

Klik hier voor de uitslagen.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl