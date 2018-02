Debuut Leprevost met nieuw Grand Prix-paard in Vejer

Pénélope Leprevost heeft de negenjarige Vancouver de Lanlore mee op de Tour in het Spaanse Vejer en sprong er inmiddels twee rubrieken op 1,40m- en 1,45m-niveau mee. Onder de Zwitserse ruiter Romain Duguet was de Frans gefokte hengst tot eind van het jaar succesvol. Het paar werd onder meer tweede in de Grand Prix van Helsinki in oktober.

Jonge aanwas

Naast Vancouver de Lanlore heeft de Franse amazone ook in de achtjarige Airelle Flamingo (v. Campo Flamingo Z) uit de Grand Prix merrie Lady Lindenhof van Luciana Diniz jonge aanwas. Daarnaast is VVaramog de Brêve (Verdi x Concorde) in haar springstal gekomen en Etoile VD Wijnhoeve Z (Eros Platière x Arpège Pierreville). Deze nieuwe paarden heeft Leprevost ook in Vejer aan de start.

Bron Studforlife.com