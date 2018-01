Deense goedgekeurde dekhengst Seebach deels verkocht

In 2013 werd Atterupgaards Seebach geprimeerd als dekhengst en in 2014 werd hij kampioen bij de vierjarigen. De hengst is tot nu toe slechts enkele keren op wedstrijd uitgebracht en ook is hij nooit echt populair geworden bij de fokkers. Op dit moment heeft hij slechts 58 geregistreerde nakomelingen in Denemarken.

Brons

Onder het zadel van Seline Solberg Vittinghus won hij in 2014 een bronzen medaille bij de Deense jonge paarden kampioenschappen in Odense. In 2016 werd hij uitgebracht op L-niveau maar daarna is hij nooit meer op wedstrijd gezien.

Aandeel

In december 2017 verhuiste Seebach samen met enkele andere paarden naar de stallen van Willum door de zwangerschap van Seline Solberg Vittinghus. Willum heeft nu samen met zijn man, Grand Prix ruiter Joachim Thomsen, een aandeel in de hengst gekocht.

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Eurodressage