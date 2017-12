Demy Kurstjens’ troef Zandro DK overleden

Op de Subtopwedstrijd vorige maand in Velddriel maakten Demy Kurtjens en Zandro met een tweede plaats een geslaagd debuut in het ZZ-Zwaar. De negentienjarige amazone hoopte de ruin uit te brengen bij de young riders en op termijn de overstap te kunnen maken naar de Grand Prix U25. Zo ver mocht het niet komen.

“Lieve Zannie, waar moet ik toch beginnen.. Het is zo onwerkelijk… We hadden nog zoveel doelen en dromen..”, schrijft Kurstjens op haar Facebook-pagina. “Met verschrikkelijk veel pijn in mijn hart en heel veel tranen hebben we vandaag afscheid van jou moeten nemen. Het zou egoïstisch zijn om jou met deze pijn rond te laten lopen.. Sorry jongen dat ik niks meer voor jou kon doen.”

“Bedankt voor alles Zannie! Je hebt mij zoveel geleerd. Je hebt mij gemaakt tot de ruiter die ik nu ben. Je hebt voor altijd een speciaal plekje in mijn hart. Je was echt een geweldig lief, nieuwsgierig, koppig en eigenwijs paard!”

Bron: Paardenkrant-Horses.nl/Facebook