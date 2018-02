Door hoefproblemen was Argo eerder een tijd uit de running maar dat kwam weer onder controle. Vervolgens bracht Denise van den Dries hem succesvol uit in de Intermédiaire II en stapte daarna over naar de Grand Prix. Afgelopen zomer kreeg de vosruin last van darmproblemen.

Ontsteking

“Argo kreeg een ontsteking aan zijn dunne darm wat een constante koliek veroorzaakte die zich met aanvallen uitte”, legt Van den Dries uit. “Daarom heeft hij lang op de prednison gestaan. We dachten dat de ontsteking weg was maar toen we het weer lieten onderzoeken bleek dat het erger was geworden. En die ontsteking zat er al zo lang waardoor het uitgesloten was die nog weg zou gaan.”

Terug bij af

“De hoeven van Argo hadden we redelijk onder controle. Alleen de prednison was slecht voor zijn voeten, waardoor we eigenlijk weer terug bij af waren”, vervolgt de amazone die vorig jaar op de Subtopwedstrijd in Oud-Beijerland een winnend debuut maakte in de Grand Prix. Dat was ook de laatste wedstrijd van de combinatie.

Vijftig procent kans

Een half jaar geleden gaven specialisten Argo vijftig procent kans op herstel maar Van den Dries bedacht zich geen moment dat hij het niet zou redden. “Na een biopt vorige week kregen we het nieuws dat het slechter was geworden. Dat kwam heel hard aan. We hadden afgesproken om hem geen pijn te laten lijden en toen hij gisteren weer aanvallen kreeg hebben we besloten om hem te laten gaan.”

Once in a lifetime

“We hebben het helaas niet kunnen winnen maar het is heel zuur, hij was echt mijn maatje en een once in a lifetime paard”, aldus Van den Dries die met Argo vele successen behaalde. Zo reed het duo in de finale van de Subli Competitie, de finale van de Pavo Cup en behaalden ze meerdere podiumplekken op kampioenschappen. Voor de Subtop heeft de amazone nu nog de beschikking over haar zelfgefokte De Vito (v. Oscar), die ze nu een aantal keer in de Intermediaire A gestart heeft.

