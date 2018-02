Derde plaats voor Bart Bles in hoofdrubriek van de dag in Lier

Twintig combinaties gingen gisteravond de strijd met elkaar aan in de barrage van de 1,40m-rubriek en Fockaert en Andreasen kwamen als enigen onder de 30 seconden aan de finish. De Belgische ruiter had de zeventienjarige Ballerina van den Aard (v. Heartbreaker) gezadeld voor deze avondrubriek en klokte af op 29,41 seconden. Daarmee was hij ruim een halve seconde sneller dan Andreasen, die met Grand Coeur (v. Golden Game) in 29,94 seconden finishte.

Top vijf

Bles was iets langzamer met Gran Canyon van HD, waarmee hij vrijdag nog de 1,40m-rubriek won, en stuurde de Cartani-zoon in 30,14 seconden over de streep. Patrick Lemmen volgde met Dadullah (v. Wittinger VDL) met een foutloze ronde in 30,74 seconden en mocht zich als vierde opstellen voor de prijsuitreiking. Sjaak Sleiderink eindigde met Astakkato net buiten de top 5. Het duo kwam in 31,21 seconden aan de finish en moest de thuisrijdende Yves Awouters met Carisma von Hary Z (v. Clinton II) die in 30,87 seconden finishten voor laten gaan.

