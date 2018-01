Derde plek voor Raijmakers Jr in 1,45m-rubriek Amsterdam

Duffy zette met Chappo Chey (v. Carell) als vijftiende van de 38 starters de winnende foutloze rit neer. De Ierse ruiter stuurde de negenjarige ruin in 24,61 seconden rond en nam daarmee de leiding, die hij niet meer uit handen gaf. Bengtsson kwam na Duffy als enige andere ruiter foutloos aan de finish onder de 25 seconden en mocht zich met Yajamila (v. Lux) als tweede opstellen voor de prijsuitreiking.

Nederlanders

Raijmakers Jr. ging met de merrie van Thunder van de Zuuthoeve, waarmee hij vorige maand de Grand Prix in Roosendaal won, met een tijd van 25,55 seconden aan de leiding tot Duffy deze tijd met bijna een seconde verbeterde. Schröder had Glock’s Debalia gezadeld voor deze tweefasen rubriek en liet de Numero Uno-dochter in 25,93 seconden over de streep galopperen. Hij was daarmee op zijn beurt zowat een seconde sneller dan Zoer met Delgado, die in 26,91 seconden finishte. Voor Zoer was dit de tweede top vijf-klassering vandaag, in de voorgaande rubriek eindigde hij met Florian (v. Zirocco Blue VDL) op de vierde plek.

Klik hier voor alle uitslagen

Bron: Paardenkrant-Horses.nl