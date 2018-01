Derde plek voor Smolders in Zürich

Zanotelli had Rock’n Roll Semilly gezadeld voor deze rubriek en liet de hengst van Diamant de Semilly in 58,27 seconden over de eindstreep galopperen. Daarmee was de Braziliaan bijna twee seconden sneller dan Kühner met PSG Future (v. Cash and Carry). Eerder op de dag won het Oostenrijkse duo al de Accumulator-rubriek over 1,45m en in deze 1,40m-rubriek kon het paar er een tweede prijs aan toevoegen.

Smolders

Smolders was exact een seconde langzamer dan Kühner en liet Arjo (v. Uno) in 61,02 seconden over de eindstreep galopperen. Voor Smolders is Zürich de tweede internationale wedstrijd met de KWPN-ruin. Vorige maand kwam het duo voor het eerst samen aan de start in Stockholm, waar ze vijfde werden in een 1,40m-rubriek.

Top vijf

De thuisrijdende Martin Fuchs en Fabienne Eggenberger maakten de top 5 compleet. Fuchs was met Cristo (v. Cristo) net iets sneller dan zijn landgenote en klokte af op 61,42 seconden. Eggenberger volgde met de door A. van den Berg uit Dalfsen gefokte KWPN’er Dexter (v. Colandro) met 61,53 seconden op de vijfde plek. De amazone zette daarmee het beste resultaat neer van de Zwitserse junioren en Young Riders in deze proef.

Bron: Paardennkrant-Horses.nl